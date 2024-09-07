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Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı Bodrum FK'ya kiraladı

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Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Taylan Antalyalı'nın Bodrum FK'ya satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya kiralandığını duyurdu.

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Taylan Antalyalı'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Bodrum FK ile anlaşıldığını açıkladı. 29 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyerken, 26 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Galatasaray'da bulunan Taylan Antalyalı ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Ailemize, memleketine hoş geldin Taylan" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Taylan Antalyalı Galatasaray Samsunspor Güncel Bodrum Futbol Spor

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