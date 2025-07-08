Galatasaray, Taylan Antalyalı ile Yollarını Ayırdı
Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdı. Kulüp, Antalyalı'ya verdiği emekler için teşekkür etti ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi. Taylan, sarı-kırmızılı forma ile 102 maça çıktı.
Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Taylan Antalyalı, kariyerinde sarı-kırmızılı formayla 102 maça çıktı.