Galatasaray, Taylan Antalyalı ile Yollarını Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdı. Kulüp, Antalyalı'ya verdiği emekler için teşekkür etti ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi. Taylan, sarı-kırmızılı forma ile 102 maça çıktı.

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Taylan Antalyalı, kariyerinde sarı-kırmızılı formayla 102 maça çıktı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.