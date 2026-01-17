Haberler

Galatasaray taraftarından tepki

Güncelleme:
Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK ile oynanan 1-1 berabere biten maçta yönetimi istifaya davet etti ve transferlerle ilgili tepkilerini dile getirdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK maçında yaptıkları tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, transferlerle ilgili de tepkilerini dile getirdi.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca karşılaşmanın ardından futbolcuları ise tribünlere çağırdı. - İSTANBUL

