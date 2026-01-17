Galatasaray taraftarından tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK maçında yaptıkları tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, transferlerle ilgili de tepkilerini dile getirdi.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca karşılaşmanın ardından futbolcuları ise tribünlere çağırdı. - İSTANBUL