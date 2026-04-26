Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisini Kızılay Meydanı'nda Kutladı

GALATASARAY taraftarları, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisini Kızılay Meydanı'nda kutladı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan mücadelede 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ankara'nın çeşitli semtlerinden araçlarıyla Kızılay Meydanı'na gelen çok sayıda taraftar kornalar eşliğinde takımlarının galibiyetini kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak; bayrak ve atkılar açarak, tezahüratlar eşliğinde galibiyet coşkusunu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı