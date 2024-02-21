Galatasaray taraftarının uykularını kaçıracak haber! Muslera sezon sonu gidiyor

Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan ve performansıyla büyük beğeni kazanan Muslera'ya teklifler gelmeye devam ediyor.

TEKLİF YAPTILAR

Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Muslera'ya İtalyan ekibi Parma'nın teklif yaptığı öğrenildi. Serie B'de mücadele eden Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek için kolları sıvadı.

NE KARAR VERECEK?

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Muslera'nın ise bu teklife ne yanıt vereceği ise büyük merak konusu.

MUSLERA'NIN GALATASARAY KARNESİ

13 sezondur Galatasaray forması giyen Muslera, 492 maçta kalesinde 521 gol gördü ve 176 maçta kalesini gole kapattı.