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Galatasaray taraftarının uykularını kaçıracak haber! Muslera sezon sonu gidiyor

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera'ya İtalya Serie B'de mücadele eden Parma'nın teklif yaptığı kaydedildi. Uruguaylı eldiven'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan ve performansıyla büyük beğeni kazanan Muslera'ya teklifler gelmeye devam ediyor.

TEKLİF YAPTILAR

Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Muslera'ya İtalyan ekibi Parma'nın teklif yaptığı öğrenildi. Serie B'de mücadele eden Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek için kolları sıvadı.

NE KARAR VERECEK?

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Muslera'nın ise bu teklife ne yanıt vereceği ise büyük merak konusu.

MUSLERA'NIN GALATASARAY KARNESİ

13 sezondur Galatasaray forması giyen Muslera, 492 maçta kalesinde 521 gol gördü ve 176 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray taraftarının uykularını kaçıracak haber! Muslera sezon sonu gidiyor

Haberler.com Haber Merkezi / Aslan Aslan - Spor

Galatasaray Muslera İtalya Parma Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

HAKAN ALP:

Bu adam Galatasaraya en az 3 şampiyonluk kazandırdı. umarım gider bu vesileyle biz yani Fenerlilerde şampiyonluk görürürüz :)

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VATANSEVER:

Musleranın menerjlik şirketinin türkiye temsilcisi benim yiğenim oluyor. Muslera ile hasan arat başkan 1 ay önce buluştular. Muslera çok sevdiği beşiktaşına gidecek. ön protokol bile hazır benim yiğen %0.5 komisyon aldı imzalardan sonra %1.5 daha alcak.

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Barış Akyıldız:

Aynen bende Hasan aratla konuştum oda güzel hikaye sinema filmi olabilir dedi

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ibrahim Kilinc:

As Olan Galatasaray'dır Ama Herkez Gider Muslera Kalır. Başkanlar Gider Muslera Kalır. -Net-

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Tolga Tplg:

90 yaşına gelmiş biri erken emeklilik muracadı yapsa emekli olacak.

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