Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oluyor! Fulham, Icardi yarışından çekildi

Icardi için PSG'nin kapısını çalan Fulham, Arjantinli yıldızın özel hayatı nedeniyle taraftarın tepki göstermesi sonrası transferden vazgeçti. Böylece Galatasaray, Icardi'yi bonservisiyle renklerine bağlama konusunda favori konumuna geldi.

Sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'yi bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, transfer avantajlı konuma geliyor. Son olarak Fulham, yarıştan çekildi.

GALATASARAY FAVORİ KONUMDA

Akşam'da yer alan habere göre, Fulham'ın yarıştan çekilmesinin nedeni olarak futbolcunun özel hayatı ve yüksek maaş yükü gösterildi. Böylece Galatasaray, Arjantinli yıldızın transferinde bir adım öne geçti.

İSTANBUL'DA MUTLU

Icardi geçtiğimiz günlerde Arjantin basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtmişti. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıkan Icardi, 14 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.