Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
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Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'den Sarı-kırmızılılara haber geldi. Fransız basını, Suudi ekibi Al Hilal'in Victor Osimhen'i transfer etmeye ikna etmeye çok yaklaştığını dile getirdi.

Galatasaray'ın bu sezonki yıldızı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken, Sarı-kırmızılı taraftarları üzecek haberi Fransız medyası duyurdu.

AL HİLAL OSİMHEN'İ İKNA EDİYOR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Hilal, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le temaslara başladı. Haberde, Suudi ekibinin yıldız golcüye cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen'i ikna etmeye çok yakın olduğu dile getirildi. Ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun da Suudi ekibinin önerisine sıcak baktığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi olan Osimhen, tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

bunlar piyasayı allak bullak ediyor futboldan ne anlar bunlar????

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

osimhen yerinde olsam valla brndr kim kardeşim 1 lira fazla verse oraya giderdim kaldı ki türkiye ligi dünyanın en boş ligi kariyer için boş gs

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

2 günde bir osimen sallaması yapıyorsunuz

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