Ünlü isimden Galatasaray taraftarını uyutmayan Messi sözleri

Ünlü isimden Galatasaray taraftarını uyutmayan Messi sözleri
Güncelleme:
Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Lionel Messi'nin adı son günlerde Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılara Torreira, Icardi ve Osimhen gibi yıldızları getiren menajer George Gardi, Messi'nin Galatasaray'a transfer olabileceği iddialarına yanıt verdi. Gardi, Messi'nin dünya futbolunun bir efsanesi olduğunu ve eğer böyle bir fırsat olursa, Galatasaray için çok faydalı olabileceğini belirtti. Bu açıklama, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

  • Menajer George Gardi, Lionel Messi'nin Galatasaray için faydalı olabileceğini belirtti.
  • Lionel Messi'nin MLS sezonunun erken bitmesi nedeniyle Dünya Kupası hazırlığı için bir takım aradığı iddia edildi.
  • Galatasaray'ın Lionel Messi ile ilgili resmi bir girişimi bulunmuyor.

Lionel Messi'nin ismi yeniden Galatasaray'la anılırken, sarı-kırmızılılarla yakın ilişkileri bulunan menajer George Gardi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

GECE YARISI BOMBA SÖZLER

Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından Lionel Messi'nin adı son günlerde sık sık Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılara Torreira, Icardi ve Osimhen gibi yıldızları getiren ve kulüple ilişkileri oldukça güçlü olan menajer George Gardi, Sky Sports'a yaptığı açıklamayla gündemi yeniden alevlendirdi.

"MESSI BİR EFSANE, FIRSAT OLURSA FAYDALI OLUR"

Gardi, Galatasaray'ın Messi olasılığıyla ilgili, "Başkan Dursun Özbek bu soruya zaten cevap verdi, ben de bu konuda sözü ona bırakırım. Şunu söyleyebilirim ki Messi dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, bence Galatasaray için çok faydalı olabilir" dedi. Bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarları gece yarısı heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarını uyutmayan Messi sözleri

MLS ERKEN BİTTİ, MESSI TAKIM ARIYOR İDDİASI

MLS sezonunun erken bitmesi nedeniyle Messi'nin, Dünya Kupası hazırlığı için yaklaşık dört aylık bir dönem boyunca forma giyebileceği bir takım aradığı iddia edilmişti. Bu süreçte Galatasaray'ın ismi ön plana çıktı, transfer spekülasyonları giderek arttı.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN İHTİMAL

Resmi bir girişim olmasa da, Messi'nin Galatasaray'a yakın menajerlerle anılması ve Gardi'nin açıklamaları "acaba?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Messi'nin geleceği şimdilik belirsiz, ancak Gardi'nin sözleri transfer ihtimalini yeniden alevlendirdi.

Alper Kızıltepe
