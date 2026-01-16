Haberler

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Güncelleme:
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklif Inter tarafından reddedildi. İtalyan kulübü, 20-25 milyon euronun altında bir bonservis bedelini kabul etmeyeceğini Galatasaray'a bildirdi.

  • Inter, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi geri çevirdi.
  • Inter, Hakan Çalhanoğlu için 20-25 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını bildirdi.

Galatasaray'ın milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yaptığı girişim sonuçsuz kaldı. Inter cephesi, bonservis beklentisini net şekilde ortaya koydu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdi. İtalyan kulübünün, yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadığı ifade edildi.

INTER'DEN NET MESAJ

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için 20-25 milyon euronun altında bir teklifi kesin olarak değerlendirmeye almayacağı bu durumun da Galatasaray yönetimine resmen iletildiği öğrenildi.

GALATASARAY'DA PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Yönetimin, Inter'in talebini karşılayıp karşılamayacağı ya da alternatif isimlere yönelip yönelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
