Galatasaray taraftarını delirten görüntü

Süper Lig devi Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Singo, milli takım formasıyla oynadığı Gabon maçında rakibinin sert müdahalesiyle sarsıldı.

SİNGO TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla 2025/2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık 4.8 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Singo, Galatasaray tarihinin en pahalı savunma transferi oldu.

GABON MAÇINDA OLAY AN

Milli takım maçında sahaya çıkan Singo, Gabonlu futbolcunun sert müdahalesiyle yerde kaldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız transferlerinin durumunu endişeyle takip etti.