Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Galatasaray tribünleri, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a derbi öncesinde anlamlı bir destek gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kardeşini kaybeden Sergen Yalçın için tribünlerde başsağlığı mesajı paylaştı.

TRİBÜNLERDEN "SERGEN YALÇIN'IN ACISINI PAYLAŞIYORUZ" MESAJI

Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olan Sergen Yalçın'ın yaşadığı acıya kayıtsız kalmayan Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" yazılı pankart açtı. Tribünlerden yükselen alkışlar ve destek tezahüratları, deneyimli teknik adama moral verdi.

EZELİ REKABETE RAĞMEN DOSTLUK MESAJI

Galatasaray taraftarlarının bu davranışı, hem statta hem de sosyal medyada büyük takdir topladı. Futbolseverler, ezeli rekabetin ötesine geçen bu vefalı duruşu "Türk futbolunda örnek bir davranış" olarak yorumladı.

İşte o pankart;