Haberler

Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray tribünlerinden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a büyük bir jest geldi. Yalçın'ın kardeşini kaybedişinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Yalçın için tribünlerde başsağlığı mesajı paylaştılar. Bu durum, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı ve 'Türk futbolunda dostluk örneği' olarak nitelendirildi.

Galatasaray tribünleri, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a derbi öncesinde anlamlı bir destek gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kardeşini kaybeden Sergen Yalçın için tribünlerde başsağlığı mesajı paylaştı.

TRİBÜNLERDEN "SERGEN YALÇIN'IN ACISINI PAYLAŞIYORUZ" MESAJI

Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olan Sergen Yalçın'ın yaşadığı acıya kayıtsız kalmayan Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" yazılı pankart açtı. Tribünlerden yükselen alkışlar ve destek tezahüratları, deneyimli teknik adama moral verdi.

EZELİ REKABETE RAĞMEN DOSTLUK MESAJI

Galatasaray taraftarlarının bu davranışı, hem statta hem de sosyal medyada büyük takdir topladı. Futbolseverler, ezeli rekabetin ötesine geçen bu vefalı duruşu "Türk futbolunda örnek bir davranış" olarak yorumladı.

İşte o pankart;

Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Canlı anlatım! Derbide gol perdesi açıldı

Galatasaray'a soğuk duş
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
İsrail'in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler

Türk gazeteci işkenceyi böyle anlattı! İsrail bayrağını öptürmüşler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.