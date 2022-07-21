Galatasaray taraftarına müjde! Aslan, aylardır beklenen '10 numara' transferinde mutlu sona ulaştı - Haberler

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Galatasaray taraftarına müjde! Aslan, aylardır beklenen '10 numara' transferinde mutlu sona ulaştı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, transferde gaza bastı. Orta sahayı baştan oluşturmak isteyen sarı kırmızılı ekip, '10 numara' transferi için çalışmalara başladı. Galatasaray, Midtjylland forması giyen Evander ile anlaşma sağladı.

Ligin başlamasına 2 hafta kala transfere hız veren sarı kırmızılar orta sahayı güçlendirmek istiyor. Salim Manav'ın haberine göre, Galatasaray, Evander ile büyük ölçüde anlaştı. Brezilyalı 10 numaranın kulübü Midtjylland ile bonservis pazarlığı devam ediyor. Midtjylland'ın Evander için istediği bonservis 10 milyon euro ancak transferin 7-7.5 milyon euro bandından bitebileceği aktarıldı.

26 GOLE DİREKT KATKI

Midtjylland forması giyen 24 yaşındaki Brezilyali hücumcu geçen sezon çıktığı 46 maçta 17 gol 9 asist ile oynadı. Brezilyalı oyuncu, 2018 yılında Vasco Da Gama'dan Midtjylland'a transfer olmuştu.

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