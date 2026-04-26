Galatasaray taraftarı Muş'ta derbi galibiyetini kutladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Muş'ta sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara çıkarak galibiyet coşkusu yaşadı.

Maçın sona ermesinin ardından ellerinde bayraklarla sokaklara çıkan binlerce taraftar, araç konvoyları oluşturup meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşadı. Kent merkezinde toplanan taraftarlar hep birlikte şampiyonluk şarkıları söyleyip tezahüratlarda bulundu. Bazı taraftarlar araçlarıyla şehir turu atarken bazı taraftarlar da ellerinde bayraklarla sokaklara çıktı. - MUŞ

