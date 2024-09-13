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Galatasaray Taraftarı Aile, Bebeğine Icardi İsmi Verdi

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Mersin'de Galatasaray taraftarı aile, yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ithafen 'Umut Halil İcardi' adını koydu. Aile, bebeğiyle Galatasaray maçını izleyip Icardi'yi tanışmak istiyor.

Mersin'de Galatasaray taraftarı aile, yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ithafen "Umut Halil İcardi" adını koydu.

Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zehra Ay çiftinin bebeği, Galatasaray'da uzun yıllar görev yapan Türk futbolunun "İmparator" lakaplı teknik direktörü Fatih Terim'in de doğduğu 4 Eylül'de dünyaya geldi.

Galatasaray tutkunu aile, ikinci evlatlarına sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Icardi'nin adını verme kararı aldı.

İl Nüfus Müdürlüğüne başvuran baba Ali Ay, bebeğinin kimlik kartındaki adını "Umut Halil İcardi" yazdırdı.

Ay ailesi, bebekleriyle RAMS Park'ta Galatasaray'ın maçını izleyip Arjantinli yıldızla tanışmak istiyor.

"İnşallah Icardi gibi bir yıldız futbolcu olur"

Baba Ali Ay, AA muhabirine, oğlunun Fatih Terim ile aynı günde doğmasının ailede sevinçle karşılandığını söyledi.

Oğluna verdiği isim nedeniyle çevreden şaşırtıcı tepkiler aldıklarını anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Ailede maçları hep beraber izliyoruz. Oğlum fanatik Galatasaraylı. Çocukluğumda bana 'Gülnarlı Jardel' derlerdi. Oğlum Kıvanç'ın bu ismi vermemizde etkisi büyük oldu. O Icardi adını vermemizi çok istedi. Galatasaray sevdalısı olduğum için oğluma Icardi'nin ismini koydum. İnşallah Icardi gibi yıldız bir futbolcu olur. İnşallah benim oğlum da çok güzel yerlere gelir ve Fatih (Terim) Hoca'nın elini öper."

Anne Zehra Ay da ikinci evladını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eşim ve oğlum Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Icardi'nin hayranıyız. O yüzden adını Icardi koymaya karar verdik." dedi.

"Icardi'yi görmek istiyorum"

Kıvanç Ay (13) da kardeşiyle RAMS Park'ta Galatasaray maçını izlemek istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Babamla hep kardeşime Icardi ismini vereceğimizi konuşuyorduk. Şaka yaptığımızı sananlar oldu. Bazen tepki gösteriyorlardı ama adını Icardi koyduk. Hala inanmayanlar oluyor. Kardeşimle onunla beraber ilerde top oynamak, Galatasaray maçını izlemek ve Icardi'yi görmek istiyorum."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor

Mauro Icardi Galatasaray mersin

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