Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de Savunma Performansıyla Parlıyor

Galatasaray, Süper Lig'de Savunma Performansıyla Parlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi. Eyüpspor'u 2-0'lık skorla yenerek savunma başarısını sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Eyüpspor'u 2-0'lık skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte defansif anlamda başarısını da sürdürdü ve gol yemeden maçı tamamladı. Cimbom, ligde oynadığı 5 mücadelenin 4'ünde kalesini gole kapatırken, sadece Çaykur Rizespor müsabakasında gol yedi. Aslan kalesinde gördüğü 1 golle en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.