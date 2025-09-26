Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda gol yemeden kazanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanya'da karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY DEPLASMANDA GOL YEMİYOR

Sarı-kırmızılılar, Alanya maçıyla birlikte bu sezon ligde bir maçı daha gol yemeden tamamladı. Ligde şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gören ve Göztepe ile birlikte ligin en az gol yiyen takım olan Aslan, oynadığı 7 müsabakanın 5'inde de kalesini gole kapadı.

UĞURCAN ÇAKIR BAŞROL OYNADI

Galatasaray ayrıca ligde 2025-2026 sezonunda deplasmanda çıktığı 4 karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı. Kaleci Uğurcan Çakır da mücadelede başarılı kurtarışlarıyla takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı.