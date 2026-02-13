Haberler

Galatasaray'dan 55 puan, 55 gol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek puanını 55'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon toplamda 55 gol atarak liderliğini devam ettiriyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın sonunda 55 puan toplarken, rakip fileleri de 55 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 55'e çıkardı ve liderliğine devam etti. Aslan bu sonuçla maç fazlasıyla şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile 6, Trabzonspor ile de puan farkını 10'a çıkardı.

Bu sezon hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu müsabakada kaydettiği gollerle de toplamdaki gol sayısını 55'e çıkardı.

Aslan böylece 22. haftanın ardından 55 puan toplayıp, 55 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
