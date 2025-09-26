Galatasaray, Süper Lig'de 15. Galibiyetini Aldı

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 15. maçını kazandı.

Trednyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, yenilmezliğini sürdürdü. Aslan bu maçla birlikte ligde üst üste 15. müsabakasından da galip ayrıldı.

Cimbom, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti.

Galatasaray, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak, ligde de cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. - İSTANBUL