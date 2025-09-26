Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de 15. Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti ve ligde hiç yenilmedi.

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 15. maçını kazandı.

Trednyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, yenilmezliğini sürdürdü. Aslan bu maçla birlikte ligde üst üste 15. müsabakasından da galip ayrıldı.

Cimbom, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti.

Galatasaray, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak, ligde de cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba

Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.