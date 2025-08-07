Galatasaray, Süper Lig 2025-2026 Sezonuna Gaziantep FK Maçıyla Başlıyor
Son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 Süper Lig sezonuna deplasmandaki Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde en çok galibiyeti Gençlerbirliği'nden alırken, Fenerbahçe karşısında en fazla yenilgiyi yaşadı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmandaki Gaziantep FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 67 sezonda Fenerbahçe ile 136 kez karşılaştı.
Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 54 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 172 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.
En fazla golü (164) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.
Bu sezonki rakipleriyle maçları
Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Fenerbahçe
|136
|38
|45
|53
|133
|164
|Beşiktaş
|134
|51
|43
|40
|165
|143
|Trabzonspor
|104
|47
|25
|32
|142
|119
|Gençlerbirliği
|98
|54
|21
|23
|172
|101
|Samsunspor
|64
|43
|14
|7
|138
|48
|Göztepe
|62
|37
|13
|12
|99
|45
|Kayserispor
|58
|36
|17
|5
|130
|46
|Antalyaspor
|58
|37
|14
|7
|115
|49
|Konyaspor
|48
|35
|8
|5
|92
|32
|Çaykur Rizespor
|46
|32
|7
|7
|113
|47
|Kasımpaşa
|42
|26
|9
|7
|87
|48
|Kocaelispor
|40
|25
|9
|6
|76
|38
|RAMS Başakşehir
|34
|19
|8
|7
|60
|38
|Fatih Karagümrük
|20
|13
|5
|2
|39
|18
|Alanyaspor
|18
|12
|3
|3
|42
|18
|Gaziantep FK
|12
|10
|1
|1
|27
|11
|Eyüpspor
|2
|1
|1
|0
|7
|3