Galatasaray, Süper Lig 2025-2026 Sezonuna Gaziantep FK Maçıyla Başlıyor

Son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 Süper Lig sezonuna deplasmandaki Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde en çok galibiyeti Gençlerbirliği'nden alırken, Fenerbahçe karşısında en fazla yenilgiyi yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmandaki Gaziantep FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 67 sezonda Fenerbahçe ile 136 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 54 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 172 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (164) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAY
Fenerbahçe136384553133164
Beşiktaş134514340165143
Trabzonspor104472532142119
Gençlerbirliği98542123172101
Samsunspor644314713848
Göztepe623713129945
Kayserispor583617513046
Antalyaspor583714711549
Konyaspor4835859232
Çaykur Rizespor46327711347
Kasımpaşa4226978748
Kocaelispor4025967638
RAMS Başakşehir3419876038
Fatih Karagümrük2013523918
Alanyaspor1812334218
Gaziantep FK1210112711
Eyüpspor211073

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
