Haberler

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma, koşu çalışması ve taktik çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada koşu çalışması ve 4 grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor