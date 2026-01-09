Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finali için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, pas çalışmaları ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

