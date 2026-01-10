Okan Buruk, Galatasaray'da 2. finalini kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla sarı-kırmızılıların başında 2. finalini kaybetti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyum'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıları çalıştırdığı dönemde 2. finalini kaybetti. Buruk daha önce 2024 Süper Kupa'da yine Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a 5-0'lık skorla yenilmişti. - İSTANBUL