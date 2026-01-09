Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
