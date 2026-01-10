Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, finalde oynayacağı derbi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaparak, müsabakanın yapılacağı stadyuma ulaştı. Galatasaray kafilesi yoğun güvenlik önlemleriyle stada giriş yaptı. - İSTANBUL