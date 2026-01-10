Haberler

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı. Maç, bugün saat 18.45'te başlayacak.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, finalde oynayacağı derbi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaparak, müsabakanın yapılacağı stadyuma ulaştı. Galatasaray kafilesi yoğun güvenlik önlemleriyle stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
