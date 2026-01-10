Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, finalde oynayacağı derbi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaparak, müsabakanın yapılacağı stadyuma ulaştı. Galatasaray kafilesi yoğun güvenlik önlemleriyle stada giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor