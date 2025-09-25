Haberler

Galatasaray Spor Kulübü Yeni Sezon Forma Lansmanını Gerçekleştirdi

Galatasaray Spor Kulübü Yeni Sezon Forma Lansmanını Gerçekleştirdi
Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte, kulübün kadın ve erkek voleybol, basketbol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezon formaları tanıtıldı. Başkan Dursun Özbek, kulübün 121. yılındaki hedeflerini ve amatör şubelere verdikleri önemi vurguladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün, kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek Basketbol, kadın futbol ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezon forma lansman gecesi Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi.

Geceye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, takımların teknik ve idari kadroları ile sponsorlar ve davetliler katıldı. Etkinlik Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Başkan Vekili Hakan Sarıöz'ün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Başkan Dursun Aydın Özbek, sahneye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Özbek'in konuşmasının ardından oyuncuların yeni sezon formalarıyla podyuma çıkarak yeni sezonda giyecekleri formayı tanıttı. Başkan Özbek, yaptığı açıklamada, "Hepinize saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz bu güzel geceye, adamıza hoş geldiniz. Galatasaray Spor Kulübü kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarımızın forma lansmanı gecesinde hep birlikte bir aradayız. Bu sene, alışık olduğumuzun dışında, amatör şubelerimiz için özel bir lansman planladık ve oyuncularımızla birlikte olmak istedik. Bu gece, tüm şubelerimizde koyduğumuz büyük hedefin ve verdiğimiz önemin en önemli göstergesidir. Kulübümüz bu sene 120. yılını tamamlıyor ve 121 yaşına giriyor. 121. yaşında hedefimiz; rekabet ettiğimiz tüm şubelerde, daha önce ulaştığımız başarıları yakalamak ve onların da üzerine çıkmaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
