Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı

Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray, son 7 resmi müsabakada kalesinde gol görmedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

SON 7 MAÇTA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Sarı-kırmızılılar bu maçla beraber son 7 resmi maçta kalesini gole kapadı. Aslan, en son 3 Mayıs'ta Sivasspor ile oynadığı lig maçında kalesinde gol gördü. Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupası maçlarının hiçbirinde gol yemeden maçı tamamladı.

İşte Galatasaray'ın oynadığı son 7 maç:

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Kayserispor

Göztepe 0-2 Galatasaray

Trabzonspor 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir

Gaziantep FK 0-3 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Anfield'da muhteşem zafer! Liverpool galibiyeti 88. dakikada aldı

Anfield'da müthiş son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi

Konutlarda yeni dönem: Yasak 8 yıl sonra sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.