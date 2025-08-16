Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray, son 7 resmi müsabakada kalesinde gol görmedi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
SON 7 MAÇTA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ
Sarı-kırmızılılar bu maçla beraber son 7 resmi maçta kalesini gole kapadı. Aslan, en son 3 Mayıs'ta Sivasspor ile oynadığı lig maçında kalesinde gol gördü. Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupası maçlarının hiçbirinde gol yemeden maçı tamamladı.
İşte Galatasaray'ın oynadığı son 7 maç:
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Kayserispor
Göztepe 0-2 Galatasaray
Trabzonspor 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir
Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük