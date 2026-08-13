Galatasaray'ın ilk hafta karnesi: 10 sezonda 8 galibiyet
Galatasaray, Süper Lig'de son 10 sezonun açılış maçlarında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yarın Çorum FK ile evinde oynayacak sarı-kırmızılılar, son 10 ilk hafta maçında tek yenilgiyi 2019-2020'de Denizlispor'a karşı yaşadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta maçlarında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında yarın saat 21.30'da evinde ligin yeni takımlarından Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk hafta müsabakalarında evinde 4 kez oynarken, dış sahada da 6 defa maça çıktı. Cimbom, söz konusu süreçte sadece 2019-2020 sezonun ilk haftasında konuk olduğu Denizlispor'a 2-0 yenildi. Aslan diğer mücadelelerin 8'inden galibiyetle ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon ligdeki ilk karşılaşmasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.
Galatasaray'ın, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk haftasında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
2025-2026 sezonu
Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 3
2024-2025 sezonu
Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1
2023-2024 sezonu
Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0
2022-2023 sezonu
Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1
2021-2022 sezonu
Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2
2020-2021 sezonu
Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1
2019-2020 sezonu
Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0
2018-2019 sezonu
MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3
2017-2018 sezonu
Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1
2016-2017 sezonu
Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0