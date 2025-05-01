Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapılan idmanda topla ısınma ve hücum çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u 3 Mayıs Cumartesi günü ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden idmanın, hücum çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.