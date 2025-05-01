Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti! Meğer 2 kişi daha varmış
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu

Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapılan idmanda topla ısınma ve hücum çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u 3 Mayıs Cumartesi günü ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden idmanın, hücum çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.