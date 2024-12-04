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Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve çeşitli çalışma gruplarıyla devam etti. Sakat oyunculardan İsmail Jakobs saha çalışmalarına başladı, diğerlerinin tedavileri sürüyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Öte yandan sakatlığı geçen İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edilirken, Kaan Ayhan tedavisinin ardından salonda çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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