Haberler

Galatasaray, Singo'nun aşil tendonu ve kronik sakatlık iddialarını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Wilfried Singo'nun tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü, aşil tendonunun koptuğu ve transfer sürecinde kronik sakatlığı olduğu iddialarının doğru olmadığını duyurdu. Kulüp taraftarlardan yalan haberlere karşı dikkatli olup resmi mecraları takip etmelerini istedi.

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, Singo'nun aşil tendonunun koptuğu ve transfer sürecinde de kronik sakatlığı olduğuyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığı duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi

Galatasaray'da neler oluyor? Kulüpten resmi açıklama geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem
Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

Zelenski'yi çileden çıkaran soru! Gazeteciye küfürle yanıt verdi
Şanlıurfa depremi sonrası korkutan uyarı: 7'ye kadar çıkabilir

5.4'lük deprem sonrası korkutan uyarı!
İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında

Ünlü iş insanının oğlu gözaltına alındı
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor
Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

Okula giden öğrencilere otomobil çarptı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı