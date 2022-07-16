Galatasaray-Sigma Olomouc hazırlık maçının ardından - Dursun Özbek - Okan Buruk
AA - Mehmet Özcan - Spor
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Profertil Arena Hartberg'de Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Profertil Arena Hartberg'de Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
AA / Mehmet Özcan - Spor