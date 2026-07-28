Galatasaray Avusturya'da Kamp Yapıyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-27 sezonu hazırlıklarına Avusturya'daki kampta yaptığı antrenmanla devam etti.

Windischgarsten bölgesindeki kampta sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA