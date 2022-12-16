Galatasaray şeytanın bacağını kırdı! Mertens'ten olağanüstü gol

Galatasaray, geriye düştüğü hazırlık maçında Fransa ekiplerinden Toulouse'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mertens'in frikik golü karşılaşmaya damga vurdu. Galatasaray, Dünya Kupası'na verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet yüzü görememişti.

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık dönemini Toulouse maçıyla tamamladı. Sarı-Kırmızılılar geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.

PERDEYİ NICOLAEISEN AÇTI

41. dakikada serbest vuruşta Van den Boomen'in orta sına arka direkte ayak koyan Nicolaisen, Toulouse'u karşılaşmada öne geçirdi.

GOMIS EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray 45+4'te Gomis'in penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı ve devre böyle sonuçlandı. Aslan, ikinci yarıya etkili bir oyunla başladı.

USTALIK İŞİ MERTENS

60. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

ASLAN İLK KEZ KAZANDI

Galatasaray, Dünya Kupası'na verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet yüzü görememişti. Galatasaray, şeytanın bacağını Toulouse maçında kırdı.