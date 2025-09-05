Haberler

Galatasaray servet kazanabilir! İşte Singo'nun serbest kalma bedeli

Güncelleme:
Galatasaray, Monaco'dan 30 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesine 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydu.

Süper Lig devi Galatasaray, transfer döneminde 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için harekete geçti.

SERBEST KALMA MADDESİ EKLENDİ

Birçok oyuncusuna teklifler gelen Galatasaray, yeni yıldızı Singo için de şimdiden girişimlere başladı ve oyuncunun sözleşmesine serbest kalma bedeli maddesi eklendi.

60 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Fildişili futbolcudan yüksek bir gelir elde etmek adına sözleşmesine 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydurdu.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın yeni yıldızı Singo, Çaykur Rizespor maçının son anlarında oyuna girerek takımıyla ilk kez sahaya çıkmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
