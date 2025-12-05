Haberler

Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 yenerek evindeki yenilmezlik serisini 26 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 21 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsuspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan son dakika attığı golle 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Aslan, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Ligde sahasında en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı. - İSTANBUL

