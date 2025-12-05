Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı

Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsuspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan son dakika attığı golle 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Aslan, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Ligde sahasında en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı. - İSTANBUL