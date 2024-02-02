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Galatasaray, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Martens'in direkten dönen şutunu tamamlayan Icardi'nin şutu üstten az fakla auta çıktı.

56. dakikada Zeki'nin kullandığı kornerde Drongelen'in kafa vuruşu direğin sağından auta çıktı.

61. dakikada kaleci Okan'dan seken topta altıpas üzerinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu üstten auta çıktı.

71. dakikada Kaan'ın sağdan ortasında iyi dokunamayan Icardi, altıpas üzerinde mutlak gol şansından yararlanamadı.

90+6. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda top direğin sağından auta çıktı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Bola dk. 73), Taylan Antalyalı (Soner dk. 82), Ait Bennasser (Tait dk. 64), Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara (Marius Moundilmadji dk. 46)

Yedekler: Szumski, Yunus, Muhammed, Berhan, Haluk, Osman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nellson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira (Ndombele dk. 88), Kerem Demirbay (Eyüp dk. 88), Barış Alper (Tete dk. 88), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 64), Dries Martens (Halil dk. 76), Mauro Icardi

Yedekler: Günay, Ali Yeşilyur, Ali Turap, Kazımcan, Baran

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Nellson (dk. 5), Barış (dk. 11) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Alim, Zeki (Samsunspor), Zaha (Galatasaray) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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