Galatasaray, Samsunspor maçını RAMS Park bakımı nedeniyle Başakşehir'e taşıdı

Galatasaray, Samsunspor maçını RAMS Park bakımı nedeniyle Başakşehir'e taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Galatasaray, RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Kulüp, böylece karşılaşmanın yerini değiştirmiş oldu.
Galatasaray, RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı