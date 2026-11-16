Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray, Samsunspor maçını RAMS Park bakımı nedeniyle Başakşehir'e taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Kulüp, böylece karşılaşmanın yerini değiştirmiş oldu.

Galatasaray, RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı

Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimler kesik yedi
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti13

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden 113 parça uyuşturucu çıktı

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk38

Sarıgül, kendisini tacizle suçlayan genç kızı arayıp bakın ne demiş

Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı80

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül