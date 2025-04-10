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Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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