Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 14.45'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı