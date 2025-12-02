Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor maçı için antrenmanlarına başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çeşitli antrenmanlar gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor