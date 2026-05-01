Galatasaray, Samsun'a geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile yarın oynayacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Samsun'a hareket etti. Çarşamba Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları, burada taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru yola çıktı. - SAMSUN

