Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarında Kavga: 1 Yaralı

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar kutlama yapmak için meydanda toplandı. Kutlamalar sırasında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye, taş ve şişe fırlattığı kavgada savrulan bir sandalye kutlama yapan kadının başına isabet etti. Yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
