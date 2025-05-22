Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı'da alacak
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını nerede kaldıracağı konusundaki belirsizliği sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar, kupayı Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'ın kupayı nerede kaldıracağı konusundaki belirsizlik son buldu.
ASLAN KUPASINI YENİKAPI'DA KALDIRACAK
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Cumartesi günü saat 12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.