Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı'da alacak

Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı'da alacak
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını nerede kaldıracağı konusundaki belirsizliği sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar, kupayı Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'ın kupayı nerede kaldıracağı konusundaki belirsizlik son buldu.

ASLAN KUPASINI YENİKAPI'DA KALDIRACAK

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Cumartesi günü saat 12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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