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Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı

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Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

Ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmek isteyen Galatasaray, İskoç ekibi Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı.

GALATASARAY SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, 22 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bu sezon İskoç ekibinin formasıyla 13 maça çıkan milli futbolcu 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı

2022'DE BU YANA İSKOÇYA'DA

Beşiktaş altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz, 2022 yılında Rangers'ın yolunu tutmuştu. Genç futbolcu yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Rıdvan Yılmaz Rangers Futbol Spor Haberler

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