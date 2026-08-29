Galatasaray, Leao Transferi İçin Milan ile Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Portekizli yıldız futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelecek.

Kaynak: AA