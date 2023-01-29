Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi... Spor Haberleri Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Galatasaray : "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor US Sassuolo Calcio Galatasaray Kaan Ayhan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Galatasaray: 'Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.