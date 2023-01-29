Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi...
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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Galatasaray : "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor