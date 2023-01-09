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Galatasaray paylaştı! Derbide Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden atılan madde pes dedirtti

Spor Haberleri

Galatasaray paylaştı! Derbide Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden atılan madde pes dedirtti

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenen Galatasaray'ın 2. golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun sevinci sırasında tribünlerden gofret atıldı. O ana ait görsel Galatasaray'ın paylaşımında binlerce beğeni aldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3 golle geçti. Karşılaşmada zaman zaman gerilimli anlar yaşanırken, Kerem Aktürkoğlu'na tribünden atılan madde olay oldu.

TRİBÜNDEN GOFRET ATILDI

Karşılaşmanın 78. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi. Kadıköy'de Fenerbahçelilerin umutlarını yıkan milli futbolcuya sevinci sırasında ise tribünlerden gofret atıldı.

GALATASARAY PAYLAŞTI

Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe tribünlerinden atılan gofret, Galatasaray resmi hesabının paylaştığı bir görselde net şekilde görüldü. Fotoğraf sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Galatasaray paylaştı! Derbide Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden atılan yiyecek pes dedirtti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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