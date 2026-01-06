Haberler

Galatasaray, İspanyol orta saha oyuncusu için harekete geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa'da finale yükselen Galatasaray, orta saha oyuncusu Pape Gueye için İspanyol ekibi Villarreal ile görüşmelere başlayacak. Senegalli futbolcunun maliyetinin yüksek olması transfer sürecini zorlaştırıyor.

SÜPER Kupa'da adını finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği Pape Gueye, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için yönetimin kısa süre içinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor. Ülkesi Senegal ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Pape Gueye'nin transferini zorlaştıran en önemli etken ise maliyetinin yüksek olması. Galatasaray cephesi, uygun şartların oluşması halinde transferi kiralık değil, bonservisiyle birlikte tamamlamayı hedefliyor. Görüşmelerin seyri ve mali detaylar, transferin kaderini belirleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı