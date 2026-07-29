Galatasaray, Özgür Benzer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk pasör Özgür Benzer'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasör Özgür Benzer'i transfer etti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk pasör Özgür Benzer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; 3 yıl sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Özgür Benzer'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü'nde başlayan 21 yaşındaki voleybolcu, burada 4 sezon forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı