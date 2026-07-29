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Galatasaray, Özgür Benzer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk pasör Özgür Benzer’i kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk pasör Özgür Benzer'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasör Özgür Benzer'i transfer etti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk pasör Özgür Benzer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; 3 yıl sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Özgür Benzer'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü'nde başlayan 21 yaşındaki voleybolcu, burada 4 sezon forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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