Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik belki daha farklı bir skora da gidebilirdi. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Okan Buruk, "Belli bölümlerle de biz gösterdik ama ikinci yarı attığımız gol sonrası oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. 3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için avantajı elde ettik. Ama bizim için hiçbir şey bitmedi. Rakibimize aynı şekilde saygı duyuyoruz. Yine iyi bir takıma karşı İstanbul'da da oynayacağız. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik belki daha farklı bir skora da gidebilirdi. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıradaki 2 maça da iyi hazırlanacaklarına değinen Okan Buruk, "Hem Kayserispor, hem rövanş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rotasyon kelimesini çok fazla kullanmak istemiyorum. Bu sezon 2 tane ilk 11 oluşturup bütün oyuncular maçları paylaşacak" diyerek sözlerini noktaladı.