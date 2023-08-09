Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularının performansını övdü ve ikinci maç için avantaj elde ettiklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik belki daha farklı bir skora da gidebilirdi. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum" dedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Okan Buruk, "Belli bölümlerle de biz gösterdik ama ikinci yarı attığımız gol sonrası oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. 3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için avantajı elde ettik. Ama bizim için hiçbir şey bitmedi. Rakibimize aynı şekilde saygı duyuyoruz. Yine iyi bir takıma karşı İstanbul'da da oynayacağız. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik belki daha farklı bir skora da gidebilirdi. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."TAM OLARAK HAZIR DEĞİLİZ"Takımın durumundan bahseden Buruk, "Tabii ki tam olarak hazır değiliz. Birçok eksik var. Sakat oyuncumuz var, yeni katılan oyuncumuz var. Buraya tam kadro gelmedik. Aslında Galatasaray takımı oluşum aşamasında. Oynayan oyuncularımız katkı verdi. Bu bizim için önemli ve değerliydi. Çok önemli performanslar gösteren oyuncularım oldu. Orta sahada, öndeki kanatlarda önemli performanslar vardı. Savunma 4'lüsü geçen maçlara göre çok daha iyi oynadı. Genel olarak çok fazla iyi oynayan oyuncumuz vardı. Gün gün daha iyiye gidiyoruz. Daha yeni hazırlanan bir takımız. Buradaki galibiyet bize önemli şekilde etki edecek ve katkı sağlayacak. Ama İstanbul'da bize katılacak oyuncularımız var. Onlarla birlikte daha güçlü bir takım olacağız" şeklinde konuştu."ROTASYON KELİMESİNİ ÇOK FAZLA KULLANMAK İSTEMİYORUM"
Sıradaki 2 maça da iyi hazırlanacaklarına değinen Okan Buruk, "Hem Kayserispor, hem rövanş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rotasyon kelimesini çok fazla kullanmak istemiyorum. Bu sezon 2 tane ilk 11 oluşturup bütün oyuncular maçları paylaşacak" diyerek sözlerini noktaladı.